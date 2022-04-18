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‘Paskalya Yürüyüşleri’ Ukrayna için yapıldı

#Almanya#Paskalya Barış Yürüyüşleri#Ukrayna
‘Paskalya Yürüyüşleri’ Ukrayna için yapıldı

Almanya’da her yıl geleneksel olarak gerçekleşen ‘Paskalya Barış Yürüyüşleri’, bu yıl Ukrayna’daki savaşın durması için yapıldı.

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BİRÇOK kentin cadde ve meydanlarını dolduran binlerce insan, Rusya’dan saldırılara son vermesini isterken, bölgeye silah gönderilmesine karşı çıkan pankartlar taşıdı. Yetkililerden verilen bilgiye göre Almanya’nın 80 kentinde paskalya yürüyüşleri yapıldı. Ana teması Ukrayna’daki savaş olan yürüyüşlerde acil barış çağrısı yapılırken, Alman Ordusu’na milyarlarca euroluk bütçe ayrılması da eleştirisi konusu oldu. Geçen yıllara oranla katılımın yoğun olduğu gösterilerde Ukrayna savaşının yayılma tehlikesine dikkati çeken konuşmacılar, tarafların masaya oturarak silahların susturulması çağrısında bulundu. Polisten verilen bilgiye göre yürüyüşlere en fazla katılım, Bremen, Hamburg, Münih, Duisburg, Jena, Stuttgart ve Köln gibi büyük metropollerde oldu.

‘Paskalya Yürüyüşleri’ Ukrayna için yapıldı
‘Paskalya Yürüyüşleri’ Ukrayna için yapıldı

 

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#Almanya#Paskalya Barış Yürüyüşleri#Ukrayna

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