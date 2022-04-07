Paskalya öncesinde havalimanlarında yoğunluk uyarısı

DÜSSELDORF Havalimanı Genel Müdürü Thomas Schnalke, insanların iki yılı aşkın süren pandemiden sonra yeniden Antalya, Dubai, Kanarya Adaları gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine gitmek istediklerini belirterek “Bu Paskalya tatilinde 2019 yılındaki yoğun seviyelere ulaşacağız. Partnerlerimizle birlikte, oluşabilecek operasyonel zorluklar için yoğun bir şekilde hazırlandık” dedi. Düsseldorf Havalimanı’nda 8 Nisan Cuma ile 24 Nisan Pazar günleri arasındaki iki haftalık tatil döneminde yaklaşık olarak 800 bin yolcu; 6600 iniş ve kalkış bekleniyor. Bu geçen yıl aynı döneme göre 5 kat daha fazla yolcu anlamına geliyor. Tatilin ilk haftasında alana, 150 bini aşkın yolcunun gelmesi bekleniyor.
ALANDA YAPILAN HAZIRLIKLAR
Alanda yolcuların bilet ve bagaj işlemlerinin hızlı ve sorunsuz yapılması için ilgili birimler üzerine düşeni yapacak. Havaalanı, güvenlikten sorumlu federal polis ve polisin birikte çalıştığı hizmet sağlayıcı DSW’nin işlerini kolaylaştırmak ve işlemlerin hızlı yapılmasını sağlamak için güncel planlama ve tahmin desteği sağlayacak. Federal polis ve DSW, ek önlemlerle Düsseldorf Havalimanı’ndaki güvenlik kontrolleri için işe alım ve eğitimi önemli ölçüde yoğunlaştırdı, güvenlik kontrolleri için ikinci bir hizmet sağlayıcıyı devreye soktu.Düsseldorf Havalimanı, havayollarına gerekli check-in konturlarının hesaplanmasında ve istenilen sayıda havayollarının kullanımına sunulmasına yardımcı olacak.
YOLCULAR HAVAALANI SAYFASINDAN BİLGİ ALABİLİR
Polis, güvenlik kontrol noktalarındaki süreci hızlandırmak için el bagajının minimuma indirilmesini ve sıvı kurallarına uyulmasını talep ediyor. Seyahat belgelerine ek olarak, seyahat edenlerin, hedef ülke için aşı veya test sertifikaları gibi gerekli korona belgelerini de hazırda bulundurmaları gerekiyor. Yolcular, seyahat şirketlerinin uyarılarına uymalı ve erken check-in seçeneklerini dikkate almalı ve alana erken gelmeli.
MASKE ÖNERİLİYOR
Havalimanı genelinde yolcuların ve altı yaşından büyük yolcuların maske kullanmaları öneriliyor. Toplu taşıma olarak SkyTrain’de maskeler hâlâ zorunlu; bu aynı zamanda çoğu havayolu ile uçuşları için de geçerli. EcoCare, Düsseldorf Havalimanı’nda şu anda iki yerde çeşitli PCR testlerinden ücretsiz hızlı antijen testine kadar tüm korona testlerini yapma imkânı sunuyor.