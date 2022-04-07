Paskalya öncesinde havalimanlarında yoğunluk uyarısı

Haberin Devamı

DÜSSELDORF Havalimanı Genel Müdürü Thomas Schnalke, insanların iki yılı aşkın süren pandemiden sonra yeniden Antalya, Dubai, Kanarya Adaları gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine gitmek istediklerini belirterek “Bu Paskalya tatilinde 2019 yılındaki yoğun seviyelere ulaşacağız. Partnerlerimizle birlikte, oluşabilecek operasyonel zorluklar için yoğun bir şekilde hazırlandık” dedi. Düsseldorf Havalimanı’nda 8 Nisan Cuma ile 24 Nisan Pazar günleri arasındaki iki haftalık tatil döneminde yaklaşık olarak 800 bin yolcu; 6600 iniş ve kalkış bekleniyor. Bu geçen yıl aynı döneme göre 5 kat daha fazla yolcu anlamına geliyor. Tatilin ilk haftasında alana, 150 bini aşkın yolcunun gelmesi bekleniyor.

ALANDA YAPILAN HAZIRLIKLAR

Alanda yolcuların bilet ve bagaj işlemlerinin hızlı ve sorunsuz yapılması için ilgili birimler üzerine düşeni yapacak. Havaalanı, güvenlikten sorumlu federal polis ve polisin birikte çalıştığı hizmet sağlayıcı DSW’nin işlerini kolaylaştırmak ve işlemlerin hızlı yapılmasını sağlamak için güncel planlama ve tahmin desteği sağlayacak. Federal polis ve DSW, ek önlemlerle Düsseldorf Havalimanı’ndaki güvenlik kontrolleri için işe alım ve eğitimi önemli ölçüde yoğunlaştırdı, güvenlik kontrolleri için ikinci bir hizmet sağlayıcıyı devreye soktu.Düsseldorf Havalimanı, havayollarına gerekli check-in konturlarının hesaplanmasında ve istenilen sayıda havayollarının kullanımına sunulmasına yardımcı olacak.

Haberin Devamı

Thomas Schnalke yolculardan bagajlarını beklerken sabırlı olmalarını isteyerek, “Tatil sezonunda oluşan hızlı ve ani artış için yapılan tüm hazırlıklara rağmen, terminaldeki gecikmeler ve kuyruklar maalesef önlenemeyebilir” diyerek yolcuları uyarıyor. Pandemi koşulları, yolcu sayısındaki kısa vadeli değişiklikler ve havayollarının uçuş aralığındaki ayarlamalar, hizmet sağlayıcıların check-in sırasında, pasaport ve güvenlik kontrollerinde veya bagaj taşıma personeli planlanması gibi konular süreci zorlaştırıyor. Ayrıca sağlık sertifikalarının kontrolleri ve hijyen standartlarının korunması yolcu ve check-in işlemlerinin süresini uzatmaya devam ediyor.Aynı zamanda, iş gücü piyasasındaki sıkıntılı durum, personel bulmayı zorlaştırıyor. Buna, hizmet sağlayıcıların elemanlarının öngörülemeyen korona -hastalık raporları da eklenince sıkıntılar artıyor.

YOLCULAR HAVAALANI SAYFASINDAN BİLGİ ALABİLİR

Polis, güvenlik kontrol noktalarındaki süreci hızlandırmak için el bagajının minimuma indirilmesini ve sıvı kurallarına uyulmasını talep ediyor. Seyahat belgelerine ek olarak, seyahat edenlerin, hedef ülke için aşı veya test sertifikaları gibi gerekli korona belgelerini de hazırda bulundurmaları gerekiyor. Yolcular, seyahat şirketlerinin uyarılarına uymalı ve erken check-in seçeneklerini dikkate almalı ve alana erken gelmeli.

Haberin Devamı

MASKE ÖNERİLİYOR

Havalimanı genelinde yolcuların ve altı yaşından büyük yolcuların maske kullanmaları öneriliyor. Toplu taşıma olarak SkyTrain’de maskeler hâlâ zorunlu; bu aynı zamanda çoğu havayolu ile uçuşları için de geçerli. EcoCare, Düsseldorf Havalimanı’nda şu anda iki yerde çeşitli PCR testlerinden ücretsiz hızlı antijen testine kadar tüm korona testlerini yapma imkânı sunuyor.