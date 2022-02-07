‘Paskalya öncesi kısıtlamalar gevşeyebilir’

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LAUTERBACH, daha önce Paskalya’dan sonra kısıtlamaların kalkabileceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı bu konudaki fikir değişikliğini Bild TV’de verdiği röportajda duyurdu. 16 Şubat’ta başbakan ve eyalet başbakanlarıyla yapılacak korona zirvesinde tedbirlerin nasıl kalkacağı ile ilgili yol haritasının çizileceğini belirten Lauterbach, “Paskalya öncesinde tedbirlerin gevşeyeceğine inanıyorum“ dedi. Ancak Lauterbach, bunun kademeli olacağını altını çizdi.

‘EN BÜYÜK ENGEL AŞISIZLAR’

Kısıtlamaların kaldırılmasına neden karşı olduğunu da açıklayan Lauterbach, “Rahatlamanın önündeki en büyük engel aşısızlar. 60 yaş üstündekiler de aşısızların oranı bizde yüzde 12, İngiltere’de ise yüzde 2. Salgın dalgasının en yükseğe çıkacağı seviyeye varmak üzereyiz. Vaka sayısında maksimumdayken kısıtlamaları kaldırmak, ateşe benzin dökmek demektir“ dedi. Omikron’un son varyant olmayacağını belirten Lauterbach, daha fazla varyantla karşılaşılacağını ifade etti ve Omikron’un hafife alınmasının büyük bir hata olduğunu söyledi. ‘AŞI ZORUNLULUĞU YASALLAŞMALI’

Aşı zorunluluğunun mutlaka yasallaşması gerektiğini kaydeden Lauterbach, böyle bir durumda sonbahardan itibaren salgının da etkisini kaybedeceğini ifade etti. Lauterbach, Avrupa kıyaslamasında Almanya’nın aşılamada geri olduğunu ifade ederken, aşı zorunluluğu olmadan bu ikilemden çıkılamayacağını kaydetti. Sağlık bakanı, aşı zorunluluğu konusunda üç aşının yeterli olacağını vurgularken, ancak riskli gruptaki insanlar için dördüncü aşıyı yaptırmanın anlamlı olacağını kaydetti.

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LOTHAR WIELER’İ DE ELEŞTİRDİ

Lauterbach, son dönemlerde en tartışmalı isimlerinden biri haline gelen Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler’le ilgili görüşlerini de paylaştı. Enstitünün, iyileşenlerin korunma sürelerinin 6 aydan 3 aya indirmesiyle ilgili konuşan Lauterbach, “Konuyla ilgili kararı internet sayfasına koyup bunun uygulanmaya geçmesinden haberdar değildim“ dedi. Lothar Wieler’in iki yılda çok iyi işler yaptığını belirten Lauterbach bu nedenle kendisine güvendiğini de söylerken, “Ama buna rağmen, yapılan doğru değildi. Kesinlikle tekrarlanmamalı“ diye konuştu.