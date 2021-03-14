Paskalya için tablo karamsar

ÜÇÜNCÜ dalganın artık önlenemeyeceği belirtilen RKI raporunda, durumun, Noel zamanından daha kötü olacağı belirtildi. Buna göre Paskalya tatili bitiminde, yani nisan ayının ortasında son 7 günde 100 bin nüfus başına günlük vaka sayısının 350 civarında olacağı tahmin ediliyor. Raporda, özellikle virüsün B.1.1.7 diye adlandırılan İngiliz mutasyonunun çok hızlı yayıldığı vurgulandı. Enstitü Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler, “Vaka sayısındaki artışı durdurmamız gerekir. Aksi halde çok sayıda hastalık ve ölüm vakası görülecek ve sağlık sisteminin yetersiz kalacak” dedi.