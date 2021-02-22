‘Pasaportun süresi biterse, ikamet hakkı ne olur?’ İşte cevabı...

SON günlerde Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları pasaportun süresinin bitmesi durumunda ikâmetlerini de kaybedecekleri yönünde paniğe kapılmaya başladı. Bilindiği gibi Türkiye’de biyometrik pasaportlar Haziran 2010’dan itibaren dağıtılmaya başlandı. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında pasaportunu yenileyenlerin 10 yıl geçerli pasaportlarının süreleri doluyor. Ancak, vatandaşların, “Pasaportun süresi bitince ikâmet hakkını da kaybeder miyiz?” paniğine kapılmasına gerek yok. Herkesin merak ettiği, “İkâmet hakkı pasaportun süresi bittiği zaman otomatik olarak iptal ediliyor mu?” sorusunu Berlin Göç Dairesi’ne sorduk. İşte cevabı:

SADECE CEZA ÖDERSİNİZ

“Pasaportun süresi bittiğinde, üzerindeki ikâmet izini ‘Aufenthaltstitel’ veya ‘Niederlassungserlaubnis’ otomatik olarak iptal olmuyor. İkâmet iznini düzenleyen yasadaki 51. maddede ikâmet iznini iptal ettiren gerekçeler arasında pasaportun süresinin bitmesi yer almamaktadır. Pasaportun süresini uzatmayı unutanlar, pasaportun süresini uzattıktan sonra gecikme cezası ödeyerek durumu göç dairesine bildirip yeni elektronik ikâmet kartlarını alabilirler.” Ancak yasa gereği, pasaport sahibinin, pasaportun süresi bitmeden önce sürenin uzatılması için girişimde bulunmakla yükümlü olduğu aksi halde para cezası ödeyeceği belirtildi.

ETİKET VE ELEKTRONİK İKÂMET KARTI

Öte yandan eski pasaportlar üzerine yapıştırılan etiket şeklindeki ikâmet izniyle 2011’den bu yana verilen ehliyet şeklindeki plastik elektronik ikâmet kartı ‘eAT-Karte’ arasında bir fark bulunuyor; İkâmet kartları, pasaportun süresine bağlı olduğu için pasaportun süresi bitince otomatik olarak kartın geçerliliği de kalmıyor. Ancak bu durum da ikâmet hakkını kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Böyle bir durumda pasaportun süresi uzatıldıktan sonra yeniden elektronik ikâmet kartı başvurusu yapıp yeni elektronik ikâmet kartını alabilirsiniz.

SÜRE TATİLDE BİTERSE NE OLACAK?

Öncelikle bilinmesi gerek şu; Pasaportun süresi bitmişse pasaportun süresini uzatmadan Almanya’dan çıkış yapamıyorsunuz. Ancak pasaportun süresi Türkiye’de tatildeyken biterse ne olacak? Böyle bir durumda süresi biten pasaportla Almanya’ya geri dönmeniz mümkün değil. Türkiye’de pasaportun süresini uzattıktan sonra alacağınız yeni pasaport ve eski pasaportunuzla Almanya’ya giriş yapabilirsiniz.

Başkonsolosluk yetkilileri de randevu sisteminin sorunsuz bir şekilde çalıştığını açıkladı. Vatandaşın işlemlerinde korona salgını kısıtlamaları nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşansa da acil olan hiç kimsenin geri çevrilmediği belirtildi. Özellikle çok acil durumlarda pasaportunun süresi biten veya bitmek üzere olan vatandaşların işlemlerinin randevusuz da yapıldığı kaydedildi. Ancak 3 ay veya 6 ay sonra pasaportun süresi bitecek olan bir vatandaşın paniğe kapılarak randevusuz gelmesi durumunda işlemlerin yapılmayacağı vurgulandı.