Pasaport süresi bitenler ne yapacak?

“PASAPORT sürelerinin uzatılması veya yenilenmesi uzun zaman sürebiliyor. Oturum için geçerli bir pasaportun olması şart. Oturum süresi, pasaportun süresiyle doğrudan bağlantılı. Yabancılar, oturum süresinin bitmesinden önce yabancılar dairesine başvurdukları takdirde, yabancılar dairesinin nihai kararına kadar oturum süresi uzatılmış sayılmaktadır. Konuyla ilgili başvuranlara ‘Fiktionsbescheinigung’ (Geçici Oturma Belgesi) adında bir belge verilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oturum süresi bitmeden önce yeni geçerli bir pasaport edinmelerinde bir gecikme söz konusu ise oturdukları bölgenin yabancılar dairesinde Türk başkonsolosluklarındaki bekleme süresini neden göstererek başvurmaları gerekmektedir. Yabancılar dairesi başvuru üzerine ‘Fiktionsbescheinigung’ vereceklerdir. Yenilenen pasaport yabancılar dairesine ibraz edildiğinde oturum süresi –herhangi bir yabancılar hukukundan kaynaklanan mağduriyet yaşamadan– uzatılacaktır.”

GEZİCİ KONSOLOSLUK HİZMETLERİ

Başvuru sayısının çok olması nedeniyle ek önlemler alan başkonsolosluklar, hem randevu sisteminde düzenlemeler yaptı hem de pasaport işlemlerindeki personel sayısını artırdı. Ayrıca cumartesi günleri 10.00 ila 14.00 saatleri arasında da vatandaşlara hizmet veriliyor. Bazı noktalarda ise gezici konsolosluk hizmetlerinin başlayacağı belirtildi.