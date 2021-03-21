Pasaport süresi bitenler ne yapacak?
Türkiye’de biyometrik pasaportlar Haziran 2010’dan itibaren dağıtılmaya başlandı. 2011 ve 2012 yıllarında pasaportunu yenileyenlerin ise 10 yıl geçerli pasaportlarının süreleri bu dönemlerde doluyor. Bu yüzden Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler arasında bir pasaport telaşı yaşanmaya başladı. Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’dan bu konuda resmi bilgi talep etti. Herrmann da Bayraktar’a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:
“PASAPORT sürelerinin uzatılması veya yenilenmesi uzun zaman sürebiliyor. Oturum için geçerli bir pasaportun olması şart. Oturum süresi, pasaportun süresiyle doğrudan bağlantılı. Yabancılar, oturum süresinin bitmesinden önce yabancılar dairesine başvurdukları takdirde, yabancılar dairesinin nihai kararına kadar oturum süresi uzatılmış sayılmaktadır. Konuyla ilgili başvuranlara ‘Fiktionsbescheinigung’ (Geçici Oturma Belgesi) adında bir belge verilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oturum süresi bitmeden önce yeni geçerli bir pasaport edinmelerinde bir gecikme söz konusu ise oturdukları bölgenin yabancılar dairesinde Türk başkonsolosluklarındaki bekleme süresini neden göstererek başvurmaları gerekmektedir. Yabancılar dairesi başvuru üzerine ‘Fiktionsbescheinigung’ vereceklerdir. Yenilenen pasaport yabancılar dairesine ibraz edildiğinde oturum süresi –herhangi bir yabancılar hukukundan kaynaklanan mağduriyet yaşamadan– uzatılacaktır.”
GEZİCİ KONSOLOSLUK HİZMETLERİ
Başvuru sayısının çok olması nedeniyle ek önlemler alan başkonsolosluklar, hem randevu sisteminde düzenlemeler yaptı hem de pasaport işlemlerindeki personel sayısını artırdı. Ayrıca cumartesi günleri 10.00 ila 14.00 saatleri arasında da vatandaşlara hizmet veriliyor. Bazı noktalarda ise gezici konsolosluk hizmetlerinin başlayacağı belirtildi.