Partilerin kaderini, vatandaşlık sigortası mı belirleyecek?

INFRATEST tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 69’u ‘vatandaşlık sigortası’ndan yana olduklarını belirtti. Birlik Partili seçmenlerin yüzde 68’i, FDP’li seçmenlerin ise yüzde 62’si de öneriye destek verdi. SPD, Yeşiller ve Sol Parti’nin önerisi hastalık sigortalarının finansmanında köklü reform öngörüyor. Vatandaşlık sigortası konsepti, her vatandaşın gelirine göre hastalık sigorta primi ödemesi ve eşit haklara sahip olmasını öngörüyor. Şimdiki uygulamaya göre, serbest meslek sahipleri, gelir durumu iyi olanlar ve memurlar isterlerse özel hastalık sigortası yaptırabiliyor.

MASRAFLARIN YARISI İLACA GİTTİ

Bremen Üniversitesi’nde sağlık ekonomisi uzmanı Heinz Rothgang, Sol Parti adına yaptığı araştırmada vatandaşlık sigortasının, hastalık sigorta primlerinin çok net bir şekilde düşeceğini ortaya koydu. Ayrıca vatandaşlık sigortasının daha adil ve eşitlikçi olacağını rapor etti. Orta vadede yeni reformlar gerekeceğini belirten Rothgang, partilerin yasama dönemi içinde kısa vadeli olarak planlama yaptıklarını kaydetti. Rothgang, sağlık alanında ise köklü reforma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Almanya’da yeni hükümetin önündeki en zorlu mücadelenin, sağlık sektöründe yasal hastalık sigortalarının (GKV) finansmanı olduğu belirtildi. Almanya’da 2025 yılına kadar hastalık sigortalarındaki açığın 27.3 milyar euro olması bekleniyor. Demografik gelişmeler, artan ilaç ve tedavi masraflarının açığın büyümesine neden olduğu kaydedildi. 2019 yılındaki 21 milyar euroluk giderin yaklaşık yarısının ilaçlar için ödendiği ifade edildi.