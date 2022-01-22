Partilerden kaçışa devam

Haberin Devamı

Haberin Devamı

1863 yılında Genel Alman İşçi Dernekleri (ADAV) adı altında kurulan ve 1869’da politik sahnelere çıkan Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) ile 1875 yılında birleşerek Almanya Sosyalist İşçi Partisi (SDAP) adını alan, 1890 yılında da ismi Sosyal Demokrat Parti ( SPD ) olarak değişen SPD, Almanya’nın en köklü partisidir.Başlangıçta 10 bin civarında üyesi olan SPD’nin üye sayısı 1900’lü yılların başına 384 bine ulaştı.1914 yılında SPD’nin 1 milyon 86 bin üyesi vardı.Nazi döneminde getirilen yasaklarla SPD’de çöküş yaşandı.Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SPD’ye destek yeniden arttı.1947 yılında SPD’nin üye sayısı 875 bini aştı.

1976’DA REKOR KIRDI

1959’li yıllarda yeniden düşüş yaşansa da 1976 yılında 1 milyon 22 bin 191 üyeyle SPD rekor kırdı.

Ama son yıllarda sistematik olarak SPD üye kaybına uğradı ve üye sayısı günümüzde 393 bin 727’ye düştü.

Temelleri 1945 yılında atılan, ancak 1950 yılında resmen kurulan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) öyle.

1940’lı yılların sonlarına doğru 360 bin üyesi olan CDU 1960’lı, 70’li ve 80’li yıllarda ‘altın yıllarını’ yaşadı.

1983 yılında CDU’nun üye sayısı 735 bin sınırın aştı.

Ancak daha sonraki yıllarda CDU’dan da kaçış başladı ve üye sayısı sistematik olarak düştü.

Son verilere göre CDU’nun şu andaki üye sayısı 384 bindir.

1945 yılında kurulan ve yalnız Bavyera eyaletinde seçimlere girdiği halde Federal Meclis’e de temsilci gönderen ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de düşüşte.

CSU’DAN KAÇIŞ

1940’lı yılların sonlarına doğru 85 binden fazla üyesi olan CSU’nun üye sayısı 1953’te 33 bin düştü.

1970’li yıllarda üye sayısını sistematik olarak artıran CSU’nun 1989 yılında 185 bin 703 üyesi vardı.

Ancak daha sonraki yıllarda CSU’dan da kaçış başladı ve üye sayısı günümüzde 132 bine düştü.

Aynı düşüş liberaller olarak bilinen Hür Demokrat Parti’de (FDP) de yaşanıyor.

1948 yılında kurulan FDP’nin 1953 yılında 66 bin üyesi vardı.

Liberallerin üye sayısı 1981’de 86 bine 1990’da 168 bine ulaştı.

Daha sonraki yıllarda ise ciddi bir düşüş yaşandı ve günümüzde 76 bine düştü.

Eski Doğu Almanya’daki 2.3 milyon üyeli Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) uzantısı konumundaki 2007 yılında resmen kurulan Sol Parti’nin 71 bin üyesi vardı.

Son seçimlerde toplam oyların sadece yüzde 4.9’unu alan ve 3 seçim bölgesinde direkt adayları kazandığı için yüzde 5 barajına takılmaktan kurtulan Sol Parti’in şu anda 63 bin civarında üyesi vardır.

Haberin Devamı

KAÇIŞIN NEDENİ GÜVENSİZLİK

2013 yılında kurulan ve 17 bin üyesi olan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ‘kanatlar sürtüşmesi’ ve ‘bölünme’ nedeniyle üye kaybına uğrasa da ırkçılık, yabancı, sığınmacı ve İslam düşmanlığıyla son yıllarda üye sayısını artırdı.

Her ne kadar son iki yıldır AfD’den kaçış yaşansa da yine de 30 binin üzerinde üyesi var.

1980 yılında kurulan ve kısa sürede 20 bin üyeye ulaşan Yeşiller’in üye sayısı 1987’de 42 bini, 1990’larda 50 bini, 2020’de de 100 bini aştı.

Yeşiller son genel seçimlerden sonra üye sayısını artıran tek parti oldu.

Ve Yeşiller’in üye sayısı yeni yılda 125 bine ulaştı.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre partilerden kaçışın en önemli nedeni, hem partilere hem de politikacılara güvensizliktir.

Partilerin ve politikacıların seçim öncesi bulundukları vaatleri ve verdikleri sözleri seçimlerden sonra unutuvermeleridir.