Partide eğlenirken yakalandı, kadro dışı bırakıldı

ESSEN kentinde 15’i kadın 8’i erkek 21 ile 41 yaş arasında 23 kişinin düzenlediği parti, çevre sakinlerinin polise ihbarıyla ortaya çıktı. Essen polisinden edinilen bilgiye göre, bir lokali kapatan 23 kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek içkili eğlence düzenledi. Çevre sakinleri, lokalin yanan ışıkları ve lokalden yükselen gürültü üzerine polise ihbarda bulundu. Lokale gelen polis, 23 kişinin kimliklerini ve ikametgahlarını kontrol etti. POLİS CEZA KESTİ

Polis, hiçbirinin Essen kentinde oturmadığını tespit etti. Büyük bölümü Düsseldorf ve çevresi olmak üzere Stuttgart ile Köln kentlerinden gelerek eğlence partisine katıldı. Polis, eğlenenler arasında Mönchengladbach’ın golcü futbolcusu Breel Embolo’nun da bulunduğu 23 kişiye ceza kesti. Bundesliga ekibi Mönchengladbach yönetimi de olayın ortaya çıkması üzerine futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Sorumsuz davranışı nedeniyle Ebolo’yu geçici olarak karo dışı bırakan kulüp yönetimi, futbolcunun durumunu önümüzdeki günler yeniden gündeme alacak.