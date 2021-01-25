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Avrupa
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

Parti programında Türkiye’nin önemini anlattı

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Parti programında Türkiye’nin önemini anlattı
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Almanya’da 12 Kasım 2020’de kurulan Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, Almanya ile Türkiye arasında stratejik ortaklık yapılmasını destekleyeceklerini bildirdi.

HIRİSTİYAN Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) 1972-1990 yılları arasında milletvekilli olan ve 2020’de CDU’dan ayrılarak parti kuran 80 yaşındaki Todenhöfer, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında yeni partisinin programını tanıttı. Dış politikada ülkelerle karşı karşıya gelme yerine gerilimi azaltma siyaseti izleyeceklerini belirten Todenhöfer, politikalarını ABD’ye göre değil Almanya’nın ve Avrupa’nın çıkarlarına göre belirleyeceklerini ifade etti. Todenhöfer, ABD ile ilişkilerin yeniden tanımlanmasından yana olduklarını bildirerek, “Eşit ortaklığa ‘Evet’, uydu olmaya ‘Hayır’. Bu, Joe Biden yönetimindeki ABD için de geçerli” ifadesini kullandı.

Parti programında Türkiye’nin önemini anlattı
Toplantıya partinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Gizem Aksar da katıldı.

SEÇİMLERE KATILACAĞIZ
Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık yapılması gerektiğini vurgulayan Todenhöfer, “Türkiye’nin Orta Doğu’daki jeo-stratejik konumunu görürseniz, 40 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği üyesi olma sözü verdiğimiz bu ülkenin önemini büyük ölçüde küçümsediğimizi de bilirsiniz. Hem Rusya hem Türkiye, Avrupa’daki barışa önemli katkı sunabilir” değerlendirmesinde bulundu. Aralarında Türkiye ve göçmen kökenlilerin da yer aldığı Team Tödenhöfer’in Genel Başkanı Todenhöfer, partisinin ülkede 16 eyalette teşkilatlandığını ve Eylül 2021’de düzenlenecek genel seçime katılacaklarını kaydetti.

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