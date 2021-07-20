Parma antrenmanında görülmemiş ceza! Kaybeden takım futbolcuları hedef tahtası oldu

Geçen sezon İtalya Serie A'dan düşen Parma, yeni sezonda Serie B'de mücadele edecek. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi, antrenmanda görülmemiş bir ceza yöntemi uyguladı. İdmanda kaybeden takım futbolcular adeta hedef tahtası oldu. Kaleye geçerek arkalarını dönen futbolculara, kazanan takımdakiler şut çekti. Eğlenceli anlara sosyal medyada da beğeni yağdı.