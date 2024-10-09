Parlamentoda kadın-erkek eşitliği istiyoruz

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KADIN KOTASI
Şu anda Federal Meclis’te SPD’nin 207, CDU’nun 153, Yeşiller’in 117, FDP’nin 91, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) 77, CSU’nun 43, Sol Parti’nin 28, Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) 10 ve bağımsız 7 milletvekili vardır.
SPD’li milletvekillerinin 89’u, CDU’luların 40’ı, Yeşillerlilerin 69’u, FDP’lilerin 23’ü, CSU’luların 10’u, Sol Partililerin 16’sı, AfD’lilerin 9’u, BSW’lilerin 5’i ve bağımsızların 1’i kadındır.
Yüzde 50 kadın kotası uygulanan Yeşiller’in kadın milletvekili oranı yüzde 58.8, Sol Parti’nin 54.3 ve yüzde 40 kadın kotası uygulanan SPD’nin de yüzde 41.7’dir.
Sol Partiyi terk edenlerin oluşturduğu BSW’deki kadın milletvekili oranı ‘tesadüfen’ yüzde 50’yi bulurken, CDU’da yüzde 26.1’de, FDP’de yüzde 25.2’de, CSU’da yüzde 22.3’te, AfD’de yüzde 11.6’da kalıyor.
Bağımsız 7 parlamenterden de sadece 1’i, yani yüzde 14.3’ü kadındır.
EYALETLERDEN ERKEK SAYISI DAHA YÜKSEK
Eyalet Parlamentolarında da bu tablo çok daha iyi değildir.
Kadın milletvekili oranı Bavyera’da yüzde 25.1, Saksonya’da yüzde 27.5, Saksonya-Anhalt’ta yüzde 27.8, Brandenburg’da yüzde 29.6, Hessen’de yüzde 30.8, Rheinland-Pfalz’da yüzde 31.7, Thüringen’de yüzde 31.8, Baden-Württemberg’de yüzde 31.8, Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) yüzde 33.8, Aşağı Saksonya’da yüzde 34.2; Mecklenburg Vorpommern’de yüzde 36.7, Saarland’da yüzde 37.3, Berlin’de yüzde 37.7, Schleswig Holstein’da yüzde 37.7, Bremen’de yüzde 37.9 ve Hamburg’da yüzde 43.9’dur.
Yani eyaletlerin hepsinde de erkek milletvekili sayısı kadın parlamenter sayısından daha yüksektir.
Hem de yıllardır.
Eyalet Başbakanları listesine bakıldığında ise ortaya kapkara bir tablo çıkmaktadır.
16 eyaletten sadece Mecklenburg Vorpommern ve Saarland Eyalet Başbakanları kadındır.
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İşte bu nedenle de yıllardır kadın-erkek eşitliği için mücadele veren Rita Süssmuth ve ‘eşitlik sevdalısı’ kadınlar, haklı olarak eşitliğin büyük harflerle yazılı olduğu Almanya Federal Cumhuriyeti gibi özgürlükçü demokratik hukuk devletinde böyle bir ‘adaletsizliğin’ yaşanmasına isyan etmekteler.
Ve “Biz hem Federal Meclis hem de Eyalet Parlamentoları koltuklarında eşit sayıda kadın ve erkek milletvekillerinin oturmasını istiyoruz” diyorlar.
Gönüllülük prensibi çerçevesinde bunun 75 yıldır bir türlü gerçekleşmediğine dikkat çekerek, “Yeter artık! Yasal düzenlemelerle bu eşitlik sağlansın” çağrısında bulunuyorlar.