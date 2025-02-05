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Paris’teki Atatürk büstüne saldırı

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#ALMANYA #ATATÜRK#Büst
Paris’teki Atatürk büstüne saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 16:52

Yunus Emre Enstitüsü, Fransa’nın başkenti Paris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin projesi olarak hayata geçirilen Atatürk büstüne saldırı yapıldığını duyurdu.

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Türkiye’nin dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kültür ve Tanıtma Müşavirliği iş birliğiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin hayata geçirdiği Atatürk büstü saldırıya uğradı. Enstitüden yapılan bilgilendirmeye göre büst, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek, duvarlara terör örgütü PKK lehine sloganlar yazıldı. Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, hukuki süreci takip ederken, polis, kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturma başlatıldı.

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#ALMANYA#ATATÜRK#Büst

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