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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 19.07.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Paris’te yüzen sinema etkinliği  

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Paris’te yüzen sinema etkinliği  
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Fransa’nın başkenti Paris’te vatandaşlar yüzen sinema temalı etkinlikte teknelerden ve şezlonglardan film seyretti.

PARİS’te bulunan La Villette Kanalı’nda Paris Belediyesi tarafında yaz sezonunu başlaması dolayısı ile yüzen sinema temalı etkinlik düzenlendi. Vatandaşlar, teknelerden ve şezlonglardan dev ekranda ‘Le Grand Bain’ adlı filmi izledi. Etkinlikte 38 adet elektrikli tekne ve 150 adet şezlong kullanıldı. Tekneler ve şezlonglar ise günler önce yapılan çekilişle vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edildi. Çekilişte tekne çıkan şanslı izleyiciler saatler önce kanala gelerek, tekneleri ile gezinti yaptı. Yeterli şezlong olmaması nedeni ile birçok izleyici ise yerlerde oturmak zorunda kaldı. Etkinlikte zaman zaman yer kavgaları yaşandı. Ücretsiz film gösterimi ise sadece bugüne özel yapıldı.

Paris’te yüzen sinema etkinliği

Paris’te yüzen sinema etkinliği

 

 

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