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Avrupa
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Paris’te sağlıkçılar çalışma koşullarını protesto etti

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Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

PARİS’teki Robert Debre Hastanesi’nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı, Eylemciler, kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi ve hastanelerde imkanların iyileştirilmesini talep etti. Maaşlara zam yapılması da istenilen eylemde 3 kişinin gözaltına alındığı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 50 kişiye para cezası verildiği belirtildi. Sarı yelekliler de gösteriye katılarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanları, bir yıldan fazla bir süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor. Ülkede koronavirüs salgınında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.

Paris’te sağlıkçılar çalışma koşullarını protesto etti

Paris’te sağlıkçılar çalışma koşullarını protesto etti

Paris’te sağlıkçılar çalışma koşullarını protesto etti

Paris’te sağlıkçılar çalışma koşullarını protesto etti

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