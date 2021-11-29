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Fransa’nın başkenti Paris’te polise bıçaklı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Paris’te izinli bir polis memurunun bıçaklandığını ve ağır şekilde yaralandığını söyledi. Darmanin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve failin bulunması için her şeyin yapıldığını aktararak, bıçaklamanın nedeni ile ilgili detay vermedi. Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, polis memurunun bir alışveriş merkezinde dört veya beş kişiyle tartıştıktan sonra bıçaklandığı ifade edildi.