Paris’te polise bıçaklı saldırı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
İzmir’de deniz taştı 52 il için uyarı…İzmir’de deniz taştı! 52 il için uyarı…#Hava Durumu
Tüm dünyayı endişelendiren varyant Osman Hoca yazdı...Tüm dünyayı endişelendiren varyant! Osman Hoca yazdı...#Omikron
Skandalları bitmiyor Murat Övüçün oğluna 7 yıl hapis isteniyorSkandalları bitmiyor! Murat Övüç'ün oğluna 7 yıl hapis isteniyor#Murat Övüç
Havaalanından alarm Uçağa baskın düzenlendiHavaalanından alarm! Uçağa baskın düzenlendi#Omicron
Yeniden yükselişe geçti Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahminYeniden yükselişe geçti! Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahmin#Bitcoin
Doktor İremin kahreden ölümü Balkona kaçan kedisini almak isterken...Doktor İrem'in kahreden ölümü! Balkona kaçan kedisini almak isterken...#Tekirdağ
Suudi Arabistandan umre kararı... Kriterler belli olduSuudi Arabistan'dan umre kararı... Kriterler belli oldu#Suudi Arabistan
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktıHarry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı#PRENS CHARLES
‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...#Ünlüler Askerde
HABERLERAvrupa Haberleri

Paris’te polise bıçaklı saldırı

#Gerald Darmanin#AVRUPADAN HABERLER#Paris’Te Polise Bıçaklı Saldırı
Paris’te polise bıçaklı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te 1 polis memurunun bıçaklanarak ağır yaralandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Fransa’nın başkenti Paris’te polise bıçaklı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Paris’te izinli bir polis memurunun bıçaklandığını ve ağır şekilde yaralandığını söyledi. Darmanin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve failin bulunması için her şeyin yapıldığını aktararak, bıçaklamanın nedeni ile ilgili detay vermedi. Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, polis memurunun bir alışveriş merkezinde dört veya beş kişiyle tartıştıktan sonra bıçaklandığı ifade edildi.

Paris’te polise bıçaklı saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gerald Darmanin#AVRUPADAN HABERLER#Paris’Te Polise Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen