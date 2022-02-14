Paris’te polise bıçakla saldıran şahıs öldürüldü

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Fransız Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 07.00 sıralarında başkent Paris’teki Kuzey Garı’nda bıçaklı bir şahsın polise saldırdığını belirtti. Polisin saldırganı ateş ederek öldürdüğünü ifade eden Djebbari, olayın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir rapor alınmadığını söyledi. Olayda iki polis memurunun hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydeden Djebbari, tren seferlerinde aksaklık yaşandığını aktardı. Avrupa’nın en büyük tren istasyonlarından biri olan Kuzey Garı’nda Belçika ve Birleşik Krallık arasında uluslararası seferler yapılıyor.