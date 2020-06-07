Paris’te kültür ve sanat çalışanlarından protesto

GÖSTERİYE katılanlar korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takıp sosyal mesafeyi korudu. Göstericiler bakanlık binasına girmelerini önlemek için kendilerini çember içine alan polisleri alkışlarla protesto etti. Gösteriyi organize eden bir yetkili yaptığı konuşmada, ulusal hava yolu şirketi Air France’a 7 milyar Euro, otomotiv üreticisi Renault’ya ise 5 milyar dolar yardım yapıldığını ancak, kültür temsilcisi Fransa’nın bu alandaki çalışanlara gerekli yardımı yapmadığını söyledi.