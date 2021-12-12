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HABERLERAvrupa Haberleri

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto

#Fransa#Paris’Te Irkçılık Karşıtı Protesto#AVRUPADAN HABERLER
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda toplanan öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, ülkede aşırı sağın yükselmesini ve giderek artan ırkçılığı protesto etti.

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Fransa’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte aşırı sağın yükselişine ve artan ırkçı söylemlere dikkat çekilen protestoda, sık sık “Dayanışma içinde daha adil toplum” sloganları atıldı. Göstericiler, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ile Marine Le Pen’e Fransa’yı yönetmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Protesto sırasında yapılan konuşmalarda ise, ırkçılığa karşı sonuna kadar mücadele edilmesi, iklimin korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve korona virüse karşı geliştirilen aşıların dünyada herkesin erişim sağlayabilmesi talep edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto

 

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#Fransa#Paris’Te Irkçılık Karşıtı Protesto#AVRUPADAN HABERLER

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