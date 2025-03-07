×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Paris’te bomba paniği! Tren seferleri iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Paris#Bomba Paniği#AVRUPADAN HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 12:53

Fransa’nın başkenti Paris’te tren raylarında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle seferler askıya alındı.

Haberin Devamı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Gare du Nord tren istasyonuna 2 buçuk kilometre uzaklıkta yapılan çalışmalar sırasında yerel saatle 04.00 sıralarında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, istasyondan geçen tüm seferlerin durdurulduğu, bombayı etkisiz hale getirme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, demiryolu trafiğinde gün içinde ciddi şekilde aksaklık yaşanacağını ve öğleden sonra yalnızca sınırlı bir hizmetin verilebileceğini söyledi.
Fransa’nın en yoğun tren istasyonlarından olan ve Londra, Belçika, Hollanda tren seferlerinin geçtiği Gare du Nord istasyonu, günde yaklaşık 700 bin kişiye hizmet veriyor.

Paris’te bomba paniği Tren seferleri iptal edildi

Paris’te bomba paniği Tren seferleri iptal edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris#Bomba Paniği#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!