MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriParis’in merkezindeki tarihi mezarlıkta tilki yavruları görüldü
GeriAvrupa Paris’in merkezindeki tarihi mezarlıkta tilki yavruları görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Paris’in merkezindeki tarihi mezarlıkta tilki yavruları görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paris’in merkezindeki tarihi mezarlıkta tilki yavruları görüldü
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle Fransa’da halkın sınırlı dışarı çıktığı günlerde, başkent Paris’in merkezinde Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarının da olduğu Pre-Lachaise Mezarlığı’nda tilki yavrularının dolaştığı görüldü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa sınırlı çıkma yasağı nedeniyle mezarlık ziyaretleri de kısıtlandı. Paris’in merkezindeki en büyük mezarlık olan Pre-Lachaise Mezarlığı’nda tilki yavruları görülmeye başladı. Tarihi mezarlıkta insanlar olmadığı için gündüz vakti mezarlıkta birkaç tilki yavrusu dolaşırken mezarlık yönetimince görüntülendi. Parisliler başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok kişi, her yıl Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın da mezarlarının olduğu Pre-Lachaise Mezarlığı’nı ziyaret ediyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle