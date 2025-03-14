Paris Mahkemesinden hükümete: Suriye’deki çocukları geri getirin!

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PARİS İdare Mahkemesi’nin açıklamasına göre, mahkeme, olağanüstü durumlarda Fransız hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda tutulan Fransızları ülkeye geri almayı reddettiği kararları denetlemeyi kabul etti. Mahkeme, dün aldığı kararla, Paris makamlarının Suriye’deki 28 Fransız çocuğu geri getirmeyi reddettiği kararların yürütmesini durdurarak, bu çocukların ülkelerine geri getirilmesine yönelik taleplerin yeniden değerlendirilmesi için hükümete 2 ay süre verdi. Paris İdare Mahkemesi, Fransa Dışişleri Bakanlığının, Suriye’deki Fransız annelerin evlatlarının ülkeye getirilmesine karşı çıktığını savunarak çocukların geri getirilmesini reddettiğini hatırlattı. Mahkeme, bu çocukların kendi ülkelerine getirilmesi için resmi bir talep yapıldığının tespit edildiğini kaydederek, sunulan belgeler ışığında Bakanlığın taleplere ret kararının dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.

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ANNELERİ DE KAPSIYOR

Mahkeme, bu kararını, aynı konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 14 Eylül 2022 tarihli kararı ve Paris İdari Temyiz Mahkemesi’nin 27 Şubat 2025 tarihli kararını göz önünde bulundurarak aldı. Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkemenin kararı, söz konusu çocukların annelerini de kapsıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Suriye’de tutulan terör örgütü DEAŞ üyesi Fransızlarla ilgili, “Fransa’nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır” demişti.