Paralimpik yüzücü ‘Top Model’ seçildi

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Yöneticiliğini Türk iş insanı Cem Kaplan’ın yaptığı FAB UK dergisinin ‘Top Model 2025’ yarışmasının kazananları, İngiltere’nin başkenti Londra’nın Giotto İtalyan Restoranı’ndaki etkinlikle basına tanıtıldı. Bu yıl kazanan ismin çok ‘özel’ biri olduğunu belirten Kaplan, Annabel Kiki’nin, geleceğin en başarılı modellerinden biri olacağına inandığını ve ‘Miss England 2025’ olma şansını yakaladığını ifade etti. Annabel Kiki, 156 kişinin başvurduğu yarışmada önce ilk 10’a kaldı, ardından birinciliği kazandı. Böylece Miss ‘England 2025’ yarı finallerine doğrudan katılma hakkı elde etti. FAB UK Top Model 2025 yarışmasında ikinciliği Diana Shved, üçüncülüğü ise Daria Myroshnychenko kazandı. ‘Miss England’ yarı finali 3 Ekim 2025 Cuma günü Wolverhampton Grand Station’da gerçekleşecek. Büyük final ise Amazon Fire’da yayınlanan Beauty Queen TV Kanalı’nda duyurulacak. İlk 10’a giren tüm modeller, Sophie London’dan kozmetik ürünleri, Art Flower Design UK’den çiçekler ve özel madalyalarla ödüllendirildi.

Henüz 13 yaşındayken kanserle mücadele eden ve sol bacağını kaybeden Annabel Kiki, bugün 16 yaşında ve azmiyle herkese ilham veriyor. Hayatta hiçbir şeyin imkânsız olmadığını göstermek için çalışıyor ve yardım kuruluşlarını desteklemeye devam ediyor.

