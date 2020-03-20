Para mutluluk getirir mi?

YAPILAN araştırmalara göre fakirlik ve mutsuzluk arasında çok sıkı bir bağ var. Araştırmaların sonuçlarına göre kim çocuklarını nasıl besleyeceğini ve onların bakımını nasıl sağlayacağını bilmiyorsa veya yarın başını sokacak bir evinin olup olamayacağını göremiyorsa, bu tür kaygıları taşımayanlara göre kesinlikle mutsuz. Uzmanlar bunun dışında temel ihtiyaçları karşıladığı sürece paranın kişiyi mutlu ettiği görüşünde de birleşiyorlar. Köln kentinde bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü Başkanı Dominik Enste, “Para mutluluk getirmez ama parasızlık mutsuz eder. Yıllık ne kadar kazandığını bilmek kişiyi mutlu eder. Çünkü artık tasalanmasına gerek kalmaz” dedi.

“Kişinin geliri mutluluğunun göstergesi mi?” sorusuna ise Enste “Almanya’da insanlar genelde ihtiyacından daha fazla gelire sahip. Bu onların aileleri için endişelenmelerini engelliyor. Çünkü ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Onlar için para mutlulukta etkili bir rol oynamıyor. Ancak dar gelirli insanlar için para mutlulukta önemli bir etken” cevabını verdi. Enste, “Sürekli mutlu olabilmek için ne kadar geliri sahip olmak gerekir?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Bunun genel geçer bir cevabı yok. Bu durum ülkelere göre değişir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgüt (OECD) araştırmalarına göre Almanya’da yıllık kazancı 60 ile 70 bin arasında olan insanlar parasızlıktan şikâyet etmedikleri için mutsuz değiller.”

‘ALMANLAR DAHA MUTSUZ’

Enstitüsü Başkanı Dominik Enste, “Refah üstü gelire sahip olanlar her zaman mutlu kalabilir mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Belli bir rakamın üzerinde gelecek her bir Euro kişiyi daha da mutlu edeceği yönünde bir durum söz konusu değil. Elbette zenginler mutludur denemez. Mutsuzlar da denemez. Parası olanların da kaygıları var. Örneğin ‘Enflasyon nedeniyle para kaybedebilir miyim?’ korkusu yaşayabilirler. Almanya’da gelirleri aynı seviyede bile olsa işsiz biri çalışan birine göre daha mutsuz. Almanya’da işsizlere verilen yardım, diğer ülkelere göre daha yüksek olmasına rağmen, diğer ülkelerin işsizlerine göre Almanlar daha çok mutsuzlar.”