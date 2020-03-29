Para için iki masum cana kıymış!

MARZHAN semtinde işlenen cinayetin ayrıntıları da su yüzüne çıktı. Edinilen ilk bilgilere göre katil zanlısının kadının evine hırsızlık için girdiği ve cinayeti bu yüzden işlediği anlaşıldı. Ailenin yüklü parası olduğunu ve evde saklandığını düşünen zanlı kadını bıçakla tehdit edip paraları istedi. Amacına ulaşamayınca da kadına defalarca bıçakladı. O sırada evde olaya tanıklık eden küçük Tajala’yı da geride iz bırakmamak için öldürdü. Zanlı ilk sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.