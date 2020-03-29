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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Berlin Polisi
Haber Giriş: 29.03.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

Para için iki masum cana kıymış!

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Para için iki masum cana kıymış!
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Berlin’de 29 Şubat’ta öldürülen 38 yaşındaki Afgan Homa Zaher ile 9 yaşındaki küçük kızı Tajala’nın katil zanlısı yakalandı. Berlin polisinin bir ay süren yoğun çabası sonucu yakalanan zanlının 32 yaşındaki Afgan Ali H. olduğu öğrenildi.

MARZHAN semtinde işlenen cinayetin ayrıntıları da su yüzüne çıktı. Edinilen ilk bilgilere göre katil zanlısının kadının evine hırsızlık için girdiği ve cinayeti bu yüzden işlediği anlaşıldı. Ailenin yüklü parası olduğunu ve evde saklandığını düşünen zanlı kadını bıçakla tehdit edip paraları istedi. Amacına ulaşamayınca da kadına defalarca bıçakladı. O sırada evde olaya tanıklık eden küçük Tajala’yı da geride iz bırakmamak için öldürdü. Zanlı ilk sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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