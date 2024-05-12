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Papa’ya ‘Bavyera birası’ hediye etti

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#AVRUPADAN HABER#Markus Söder#Giorgia Meloni
Papa’ya ‘Bavyera birası’ hediye etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 10:21

Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Genel Başkanı Markus Söder, Vatikan’da kendisini kabul eden Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa Franciscus’a ‘Bavyera birası’ armağan etti.

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Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelerek ağırlıklı olarak düzensiz göç konusunu görüşen Söder, daha sonra Papa Franciscus tarafından da kabul edildi. “5 yıl önce de Papa’nın yanındaydım. O zaman bana, niye ‘Bavyera birası’ getirmediğimi sormuştu. O nedenle bu sefer içinde beyaz sosis, karaciğer sosisi, salatalık turşusu, tatlı hardal ve Bavyera birası da bulunan bir sepet armağan ettim” dedi. Yalnız bira konusunda değil, başta ‘Kürtaj Yasası’ olmak üzere birçok alanda Papa Franciscus ile aynı görüşte olduklarını belirten Söder, “Papa kendisi için dua etmemizi istedi. Hatta bunu Almanca olarak söyledi” derken, bir saatten uzun süren görüşme sırasında Papa’nın zaman zaman Almanca konuştuğunu da belirtti. CSU lideri Söder, Papa Franciscus’un kapıya kadar gelerek kendisini uğurladığını ve esprili bir biçimde, “Ben hep böyle yaparım. Çünkü insanların gerçekten gidip gitmediklerinden ve beraberlerinde bir şeyler götürüp götürmediklerinden emin olmak isterim” dediğini de söyledi.

Papa’ya ‘Bavyera birası’ hediye etti

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#AVRUPADAN HABER#Markus Söder#Giorgia Meloni

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