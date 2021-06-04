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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 04.06.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Papa’dan istifasını kabul etmesini istedi

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Papa’dan istifasını kabul etmesini istedi

Almanya’nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’tan, görevinden affını istedi.

Münih Piskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, Kardinal Marx’ın 21 Mayıs’ta yazdığı mektupta Papa’dan “Münih Başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul etmesini” istediği belirtildi. Marx’ın kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili ‘kurumsal ve sistemik başarısızlığı’ nedeniyle Papa Francis’e istifasını sunduğu kaydedildi. Kardinal Marx’ın mektubunda, “Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son on yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor” ifadelerini kullandığı vurgulandı. Almanya’nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020 yılına kadar Alman Piskoposlar Konferansı’nın (DBK) başkanlığını yapmıştı.

Papa’dan istifasını kabul etmesini istedi

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