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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 11.06.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Papa istifasını kabul etmedi

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Papa istifasını kabul etmedi

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Almanya’nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx’ın bu isteğini kabul etmedi.

Papa’nın 4 Haziran’da Roma’dan Kardinal Marx’a gönderdiği mektupta, görevine devam etmesini istediği bildirildi. Papa mektubunda, bir felaketle karşı karşıya oldukları konusunda Kardinal Marx ile aynı fikirde olduğunu, ortaya çıkan cinsel istismarlar kadar kilisenin bununla başa çıkma şeklinin de kendisini üzdüğünü belirtti.

Papa istifasını kabul etmedi


67 yaşındaki Marx, Katolik Kilisesindeki taciz skandalı nedeniyle 21 Mayıs’ta Papa Francis’e bir mektup yazarak istifasını sunmuştu. Marx’ın bu isteği, Katolik dünyasında sansasyon yaratmıştı. Kardinal mektubunda, şu ifadelere yer vermişti: “Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son 10 yılın araştırmaları ve raporları, birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor.” Almanya’nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020’ye kadar Alman Piskoposlar Konferansının (DBK) başkanlığını yapmıştı.

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