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Avrupa
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

PAOK Beşiktaş maçının hakemi bakın kim çıktı!

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PAOK Beşiktaş maçının hakemi bakın kim çıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın PAOK'a konuk olacağı maça atanan Daniele Doveri’nin, 2018’deki Aris-PAOK Selanik derbisini Yunanistan Futbol Federasyonu’nun talebiyle yönettiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, konuyla ilgili olarak UEFA’ya başvuracak.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilmesi adına hayati bir maç olan PAOK Beşiktaş mücadelesine atanan İtalyan hakem Daniele Doveri'yle ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı. Doveri'nin 2018'de, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun isteğiyle Aris ile PAOK arasındaki Selanik derbisinde görev aldığı ortaya çıktı.

Yunanistan'da kritik maçlarda farklı federasyondan hakemler ücretli olarak görev alabiliyor.

Daniele Doveri, söz konusu maçta iki takım lehine de birer penaltı vermiş, başarısız yönetimiyle yoğun şekilde eleştirilmişti. Karşılaşmayı ise PAOK 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, tepki çeken bu atamayı UEFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, 25 Ağustos'taki mücadeleden önce hakemin değişmesi için UEFA'ya başvuracak. 42 yaşındaki Doveri'nin kariyerinde 4 Avrupa kupası maçı bulunuyor.

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