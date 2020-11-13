Löw'ün hedefi 3 puan
ALMAN milli takımı cumartesi akşamı Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. İki ülke milli takımları arasında oynanacak Uluslar Ligi Grup Karşılaşması Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak. Red Bull Arena'daki maç saat 20.45'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman İkinci Kanalı ZDF canlı yayınlayacak. Maçı Romen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
Kovid-19 salgını sonrası tekrar milli takımda yer alan ve Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maça da kaptan olarak sahaya çıkan İlkay Gündoğan'ın Ukrayna karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Joachim Löw ilk 11'de Niklas Süle'yi de oynatacak. Löw, korana testi önce pozitif çıkan ve bu nedenle de milli takıma çağırmadığı Süle'yi daha sonra milli takım kampına davet etmişti. Laboratuvardan yapılan açıklamada milli futbolcunun testinin yanlış değerlendirildiği belirtilmişti. Ukrayna maçında sakatlığı bulunan Kimmich ise oynamayacak. Kalede yine Neuer yer alacak.MART'TA KADAR MAÇ YOK
Almanya 17 Kasım'da İspanya ile oynayacağı Uluslar Ligi Grup Maçı sonrası mart ayına kadar milli maç yapmayacak. Löw “Ukrayna dahil iki maçımız var. Mart ayında Avrupa Şampiyonası kadrosunu belirleyeceğiz. Mart ayından sonra Avrupa Şampiyonası için maçlar yapacağız. Bu karşılaşmalar dostluk maçı olmayacak. Ciddi sınavlar olacak. Çok yetenekli gençler var. Bundan sonra takımın gerçek kadrosunu oluşturacağız” dedi.
Almanya'nın Ukrayna karşısında şu muhtemel 11 ile oynaması bekleniyor:
Neuer
Süle
Koch
Rüdiger
Ginter
Max
İlkay
Goretzka
Gnabry
Sane
Werner
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