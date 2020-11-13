Löw'ün hedefi 3 puan

Kovid-19 salgını sonrası tekrar milli takımda yer alan ve Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maça da kaptan olarak sahaya çıkan İlkay Gündoğan'ın Ukrayna karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Joachim Löw ilk 11'de Niklas Süle'yi de oynatacak. Löw, korana testi önce pozitif çıkan ve bu nedenle de milli takıma çağırmadığı Süle'yi daha sonra milli takım kampına davet etmişti. Laboratuvardan yapılan açıklamada milli futbolcunun testinin yanlış değerlendirildiği belirtilmişti. Ukrayna maçında sakatlığı bulunan Kimmich ise oynamayacak. Kalede yine Neuer yer alacak. MART'TA KADAR MAÇ YOK

Almanya 17 Kasım'da İspanya ile oynayacağı Uluslar Ligi Grup Maçı sonrası mart ayına kadar milli maç yapmayacak. Löw “Ukrayna dahil iki maçımız var. Mart ayında Avrupa Şampiyonası kadrosunu belirleyeceğiz. Mart ayından sonra Avrupa Şampiyonası için maçlar yapacağız. Bu karşılaşmalar dostluk maçı olmayacak. Ciddi sınavlar olacak. Çok yetenekli gençler var. Bundan sonra takımın gerçek kadrosunu oluşturacağız” dedi.

Almanya'nın Ukrayna karşısında şu muhtemel 11 ile oynaması bekleniyor:

Neuer

Süle

Koch

Rüdiger

Ginter

Max

İlkay

Goretzka

Gnabry

Sane

Werner