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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 06.03.2020 - 19:56,Son Güncelleme:/

Pankartı koltuğunun altına aldı...

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Pankartı koltuğunun altına aldı...
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

ÇEŞİTLİ çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösteri ‘Küresel İklim Grevi’ temasıyla gerçekleştirildi. Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce göstericinin arasında, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de yer aldı. Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti. Gösteride okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulanırken, sosyal eşitlik konusunda da iyileştirme yapılması talebinde bulunuldu. AB Komisyonu binasının önündeki Schuman Meydanı’nda son bulan gösteri, olaysız sona erdi.

Pankartı koltuğunun altına aldı...

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