‘Panik yaratıcı’ diye bağırıp...

MECLİS Grup Başkan Yardımcısı Michael Theurer, grubuna yazdığı mektupta federal hükümet ve eyaletlerin koronayla başından beri mücadele ettiği izleniminin doğru olmadığını söyledi. Kendisi şubat ayı sonunda Berlin’deki en büyük turizm fuarı İTB’nin iptal edilmesini talep ettiğinde, Sağlık Bakanı Spahn’ın telefonla kendisini aradığını yazan Theurer, “Bana telefonda panik yaratıcısı diye bağırdı, ertesi gün ise fuar iptal edildi” dedi. Theurer maskenin faydası olmadığı konusunda da halkın aldatıldığını söyledi ve hükümetin kamuoyuna sürekli değişen yanlış bilgiler verdiğini savundu.