Pandemiye rağmen verimli geçti

Haberin Devamı

ALMANYA’daki ISM Tatlı ve Atıştırmalık Fuarı’na 29’u İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından organize edilen Türkiye’nin Milli Katılım Standı’yla olmak üzere toplam 74 şirket katıldı. Milli Stand katılımcıları ve bireysel katılımcılar, Hürriyet’e ISM fuarını değerlendirdi. İHBİR’in ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ üyelerinden NOVA Granola’nın sahibi Öznur Alkan, şunları söyledi:

“Biz granola üretimi yapıyoruz. Granola, aslında ülkemizde yeni ama dünyada trend olan bir atıştırmalık ürün. 2020 yılında İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’na üye oldum. Burada ISM 2022 fuarında platformun bir üyesi olarak bulunuyorum ve ilk kez fuara katılıyorum. Burada çok pozitif bir enerji ve sinerji oluştu. Üretici kadınlar için yeni özel bir alan oluşturulmuş. Biz de ürünlerimizi burada teşhir ederek ve yurt dışındaki pazarlara ulaşmak için çalışıyoruz. İHBİR, gerçekten bize sağladığı desteği, somut olarak fuar alanında da sağladığı imkânlarla bizi desteklediğini göstermiş oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, burada olmaktan son derece mutluyuz. Üretime gönül vermiş kadın girişimcilerin bu platformda yer almasını şiddetle tavsiye ediyorum.”

Haberin Devamı

KADIN İSTERSE YAPAR

2010 yılında kurduğu şirketinde üretime baba mesleği olan salça üretimi ile başlayan Şerize Gıda Sanayi Genel Müdürü Gülsüm Üstün, ilk başlarda ürünlerini kendi çabasıyla kapı kapı dolaşarak satmış. Talep artınca işlerini büyütmüş ve ürün paletini çeşitlendirmiş. “Kadın isterse yapar” diyen Üstün, Türkiyenin ilk süt reçeli üreticisi. Artık kahvaltılık reçeller, çeşniler, soslar, tarhanalar hazırlıyor. Kendisi de İHBİR’in İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu üyesi olan Gülsüm Üstün şu sözlerle platformu ve fuarı değerlendirdi: “Şu anda 30’u aşkın çalışanımız var. Sayılarımız inşallah daha da artacak. Çalışanlarımızın yüzde doksanı kadın, daha çok kadınlarla çalışıyoruz. Fuarlar bizim için çok faydalı. Platformla daha önce başka fuarlara katılmıştım. ISM fuarına ilk defa katılıyoruz. Bu anlamda bize bu fuarda kendimizi tanıtma imkânı, desteği verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kadınlar için böyle bir proje yaptılar ellerini taşın altına koymaktan çekinmediler, bize çok yardımcı oldular. Bu ve başka fuarlara yine katılacağız. İnşallah ihracata yön veren kadınlar olarak dünya markası olabilecek markalarımızı ve ürünlerimizi ihraç etmeye başlamış oluruz.” Ayberk Aksulu

Haberin Devamı

PANDEMİYE RAĞMEN VERİMLİ GEÇTİ

Fuara bireysel olarak katılan, kakao çekirdeği ithal eden ve kendi üretim tesislerinde işleyen, kahve, gofret, çikolata, şekerleme üretimi yapan Altın Marka Gurubu’nu Ayberk Aksulu, Can Doğdu, Çağdan Ödemiş, Fatih Atakan, Esra Çokkeçeci temsil etti. İhracat Satış Müdürü Ayberk Aksulu fuarın kendileri için pandemiye rağmen verimli geçtiğini söyledi: “ISM bizim için güzel geçti, biraz durgundu tabii ama yine de alıcı müşteriler geldi. Biz her sene fuara katıldığımız için kendi müşterilerimiz de geldi, onlarla da yıllık toplantılarımızı yapmış olduk. ISM bizim için aslında en önemli fuarlardan biri, o nedenle her sene katılıyoruz. Tabii bu sene pandemiden dolayı birçok kişi katılamadı. Hem stant sahipleri hem şirket sahipleri hem de müşteriler katılamadılar, bu hissedildi ama yine de direkt iş bağlantıları yapan insanlar geldi, yani fuar bizim için yine de verimli geçti diyebiliriz.”