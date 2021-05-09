Pandeminin enflasyona etkisi

FEDERAL İstatistik Dairesi’nin son verilerine göre hizmet sektöründe de fiyat artışı yaşandığını belirten Finans Holding kuruluşu ING şef ekonomisti Carsten Brzeski, enflasyon canavarının geri döndüğü uyarısında bulundu. Konuyla ilgili Bild gazetesine konuşan Brzeski, gelecek aylarda da fiyat artışı yaşanacağına dikkat çekerek, “Almanya’da yüzde 3 ve yüzde 4 gibi enflasyon rakamlarına alışmak gerekiyor” dedi.

EN BÜYÜK ARTIŞ ŞANS OYUNLARINDA

İlk başlarda hükümetin katma değer vergilerini düşürürek fiyatları stabil tutmaya çalıştığını belirten deneyimli piyasa uzmanı,vergilerin tekrar eski seviyeye çekilmesinin ardından enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde arttığını, pandemi nedeniyle de artan tedarik sıkıntısının enflasyonu tetiklediğini söyledi. Son istatistik raklamlarına göre en fazla fiyat artışının yıl bazında yüzde 13.3 oranıyla şans oyunlarında yaşandığı, onu yüzde 12.9 ile yakıt fiyatlarının takip ettiği bildirildi. Diğer fiyat artışları ise şöyle sıralandı:

Bilgisayar ve bilişim programları: 10.2

E-Kitap: 10.1

İç hat uçuşları: 9.4

Kuaför fiyatları (erkek): 9.2

Kuaför (kadın): 6.8

Bahçıvanlık ürünleri: 5.9

Yaşlılar yurdu: 5.9

Bisiklet: 5.5

Süt ve süt ürünleri: 5.1

Bankacılık işlemleri: 5.0