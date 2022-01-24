Salgının ekonomiye faturası 350 milyar euro

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IW’nin analizine göre, zararın en önemli etkenlerinden biri, tam kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle tüketimin azalması oldu. Bununla birlikte yatırım ve inovasyonun azalması veya zaman zaman durması da ekonomiye zarar veren sebepler oldu. Analize göre zararın karşılanması ve ekonominin yeniden rayına girmesi için uzun bir zaman gerekiyor. Hatta bu yıl sonuna Almanya’da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) kriz öncesine ulaşması durumunda bile zararın kapanmasının zor olacağı ifade edildi. Bu yılın ilk üç ayında ekonomide 50 milyar euro değerinde kayıp bekleyen IW uzmanları, gerçek bir toparlanmanın yıllar alacağı düşünüyor.

IW’nin analizine göre pandeminin başlangıcında, karantina önlemleri üretim süreçlerinde sorunlara, yurt içinde ve yurt dışında teslimatların kesintiye uğramasına neden oldu. Sınırlı tüketim seçenekleri ve temkinli müşteriler nedeniyle maliyetler de arttı ve diğer ülkelerle ticaret keskin bir şekilde düştü. Sonuç olarak, reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 2020’nin ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 11 düştü. Araştırmaya göre, salgının ikinci yılında tedarik zincirlerindeki sorunlar ekonomi üzerinde belirleyici oldu. Özellikle yedek parça tedarikinde yaşanan sıkıntı, otomotiv endüstrisi için zordu. IW, pandemi döneminde hükümetin harcamaları ve ihracatın, ikinci yılda Alman ekonomisini en azından kısmen de olsa ayakta tuttuğunu kaydetti.