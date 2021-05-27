Pandemide çocuklara karşı işlenen suçlarda korkutan artış

İŞTE İSTATİSTİKLER:

- 2020 yılında 152 çocuk cinayete kurban gitti. Bunun 79’u kasten öldürme 73’u ise ihmal nedeniyle ölüm olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden 115 çocuğun 6 yaş altı olduğu belirtildi.

- İstatistiklere göre 4 bin 497 çocuk cinsel istismara uğradı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu yüzde 11 oranında arttı.

- Toplam cinsel şiddet yüzde 6 oranında artarak 16 bin 921’e yükseldi. Polisin verilerine göre bu alanda günde ortalama 46 suç işlendi.

- Tecavüze uğrayanların sayısı 235 oldu.

- En çok artış çocuk pornografisi bulundurma, üretme ve yayma suçlarında görüldü. 2020’de bu alandaki suç oranı yüzde 53 artarak toplam 18 bin 722 olarak kayıtlara geçti.

BKA Başkanı Münch, polis istatistiklerine geçen sayıların sadece bilinen olduğunu, ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkmayan suçların çok daha fazla olduğunu kaydetti. Münch, Amerikan Natmec kurumunun araştırmasına göre teknolojinin de yayılmasıyla bu yönde suçların daha da artacağının tahmin edildiğini kaydetti. Münch, çocuklara yönelik cinsel suçların çoğunluğunun aile ortamındaki çevrede meydana geldiğini ve çocuklarda uzun süreli psikolojik etki yarattığını ifade etti. Münch, bu nedenle gizli kalan suçların ortaya çıkarılması için daha fazla çaba sarf edeceklerini ifade etti. Johannes-Wilhelm Röring ise, rakamların arkasında onbinlerce acı olduğunu belirterek, çocuklara yönelik cinsel şiddetle mücadelenin en üst düzeyde ele alınıp ön tedbirler ve yardım imkânlarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.