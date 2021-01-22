Pandemide ‘can dostlar’a yöneldiler

VDH Rheinland Pfalz Eyalet Başkanı Herbert Klemann, “Köpeklere olan ilgi ekstrem artış gösterdi. Talep karşılanamıyor. Salgın nedeniyle alınan sıkı önlemler ve kapanma, insanları köpek almaya yöneltti. Eğer salgından dolayı kapanma ve kısıtlamaların süresi uzatılırsa, köpek çiftlikleri talebi karşılayamaz” dedi. Klemann, köpek yavrularına Almanya genelinde büyük talep ve ilginin oluştuğunu kaydetti. VDH sözcüsü Udo Kopernik ise salgın sonrası köpeklerin barınaklara teslim edilmesinden ve barınak kapasitelerinin yetersiz kalmasından endişe edildiğini söyledi. 15 YILDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Kopernik, “Eğer anne ve baba kendisi köpek istemiyor ve sadece çocuklarının isteğini yerine getirmek için köpek alıyorsa, sonrasında sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu aileler daha sonra köpekleri barınaklara bırakmak durumunda kalıyor. Özellikle anne ve babalar işe başlar ve çocuklar köpek bakımında yetersiz kalırsa, korkulan problem karşımıza çıkıyor” dedi. Kopernik, son 15 yılda Almanya’da köpek sayısının 6 milyon 500 binden 10 milyona çıktığını söyledi.