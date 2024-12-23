Pandemide amatörce başladı fenomen oldu! Sevda’nın tarzıyla yemek

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Koronavirüs döneminde sosyal medyada yemek tarifleri paylaşmaya başlayan Sevda Çelik (44), dört yıl gibi kısa bir sürede 2,3 milyon takipçiye ulaşarak internet fenomeni ve yazar haline geldi. Şimdi, paylaşımlarıyla tüm dünyaya hitap ediyor. Frankfurt yakınlarındaki Langen kentinde yaşayan Çelik’in her iki günde bir kendi evinin mutfağında yaptığı yemeklerin Türkçe ve Almanca tariflerini içeren yayınları başta Türkiye, Almanya ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde takip ediliyor. Asıl mesleği muhasebecilik olan, ancak masa başında çalışmayı sevmediği için Frankfurt Havalimanı’nda memur olarak çalışmayı tercih eden Çelik’in iki ay önce piyasaya çıkan kitabı ‘Kochen a la Sevda’ (Sevda’nın tarzıyla yemek pişirmek) de büyük ilgi görüyor.



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Almanya’nın ünlü şeflerinden, televizyon yemek programı sunucusu ve yazar Mike Susser, sosyal medya hesabında Sevda Çelik’in ilk kitabıyla ilgili şu yorumu paylaştı: “İlk yemek kitabı elimde. Her tarifte tutkuyu, mutfakta geçirilen saatleri ve ayrıntılara gösterilen özeni hissedebilirsiniz. Bu kitap için teşekkür ederim. Noel dönemi için harika bir okuma.”

HİÇBİR SATIRINDAN PİŞMANLIK DUYMADIM

Sevda Çelik ise içinde 85 yemek tarifinin yer aldığı ve “Hızlı, Basit, Lezzetli / Sevda’nın Mutfağı üzerinden birçok Türk tarifi ve dünya lezzetleriyle bir mutfak seyahati” sloganıyla tanıtılan kitabı hakkında şunları söyledi: “Hobi olarak yemek yapmayı seven biri olarak, bir gün bir yemek kitabı çıkaracağımı asla düşünmezdim. Zor ve yorucu bir süreç olmasına rağmen, kendi yemek kitabımı yazdığım için hiçbir satırından pişmanlık duymadım. Bugün bir yazar olmak inanılmaz bir duygu. İster ailem, ister arkadaşlarım, ister Türkiye’deki akrabalarım ve takipçilerim olsun, herkes bana tebriklerini iletti ve benimle gurur duydu.”



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Sevda Çelik’in internet macerası, 6 Haziran 2020’de “peynirli ve mantarlı tavuk yahnisi”nin fotoğrafını ve tarifini paylaşmasıyla başladı. İnternetteki diğer yemek kanallarını örnek alarak yayınlarına devam eden Çelik, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Kendi hesabında paylaştığı tariflerden bazılarının, 11 milyondan fazla takipçisi olan Türk yemek sayfası Nefis Yemek Tarifleri tarafından paylaşılması, onun için bir dönüm noktası oldu. Bu paylaşımlar sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Çelik, bir yandan annesinden öğrendiği ve çok iyi bildiği tarifleri videolar ve fotoğraflarla sunarken, diğer yandan yemek kitabı hazırlıklarını sürdürdü.

SEBZELER MUTLAKA OLACAK

Instagram üzerinden bugüne kadar 1000’in üzerinde yemek tarifi paylaşan Sevda Çelik, yemek yapmayı çocukluğundan beri çok sevdiğini belirtiyor. Tariflerinin büyük bir bölümü Türk mutfağından oluşsa da, dünya mutfağına olan ilgisiyle sürekli yeni şeyler öğrenip bunları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Listesinde etli ve sebzeli yemekler ağırlıkta, ancak o hemen her yemekte sebzenin dengeli bir biçimde yer alması gerektiğini savunuyor. “Onlar da olacak tabii” diyerek, arada hamurlu yemeklerin ve tatlıların tariflerini de yayınlıyor.



Ailesinden öğrendiği, günde en az bir ya da iki öğün taze ve sıcak yemek hazırlama alışkanlığını kendi evinde de sürdüren Sevda Çelik, öncelikli hedefinin ailesinin sağlıklı beslenmesi olduğunu söylüyor. İnternet yayınlarına başladıktan sonra eskisine göre daha özenli ve çeşitli yemekler pişirdiğini belirten Çelik, bu süreçte video ve fotoğraf çekimleri sırasında başlangıçta eşi ve kızından destek aldığını ifade ederek “Onlar da bunun karşılığını lezzetli yemekler olarak alıyorlar” diyor. Çelik, yayınlarıyla ilgili zaman zaman eleştiriler de aldığını, ancak bunların kendisi için çok faydalı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Onlar sayesinde çok şey öğrendim.”Her bir yayın için en az iki saat çalışan Çelik’in paylaşımları hem içerik, hem de görsellik açısından, ilk dönemlerden çok daha ileride ancak bu faaliyetini bir meslek olarak görmüyor, bu çalışmanın merkezinde de büyük miktarda para kazanma hedefinin olmadığını söylüyor. Ancak bu arada bazı şirketlerden iş birliği teklifleri de almaya başlamış durumda. Çocukluğundan beri yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Çelik, her geçen gün sayıları daha da artan takipçilerine sağlıklı ve besleyici yemek tarifleriyle hizmet etmeyi hedefliyor. Türkiye’den Frankfurt’a göçen Edirne kökenli bir işçi ailesinin çocuğu olan Sevda Çelik, doğduğu kentin yakınlarındaki Langen’de eşi ve kızıyla birlikte yaşıyor.Çelik’in sosyal medya hesapları:https://www.instagram.com/a_la_sevda/