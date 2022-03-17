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Pandemide Almanlar 300 milyar euro daha az para harcadı

#Almanya#Pandemi#Alman Ekonomi Enstitüsü
Pandemide Almanlar 300 milyar euro daha az para harcadı

Almanya’da Köln Merkezli Ekonomi Enstitüsü’nün yaptığı analiz, salgın döneminde dükkânların kapalı olması, tedarik zincirindeki aksamalar ve yüksek enflasyon gibi nedenlerle tüketimin azaldığını ortaya koydu.

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ALMANYA’da korona salgını döneminde tüketim azaldı. Köln Merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW), analizine göre salgın döneminde Alman halkı dükkânların kapalı olması nedeniyle daha çok zorunlu tasarruf yapmak zorunda kaldı. Enstitünün hesaplamalarına göre Alman halkı tüketim için yaklaşık 300 milyar euro daha az para harcadı. Bu da tüketimin, salgının başladığı 2020 ve salgının devam yılı olan 2021’de, korona öncesindeki döneme göre yaklaşık yüzde 8 oranında azaldığı anlamına geliyor. Kişi başına tüketimin, korona öncesindeki döneme göre yılda 3 bin 600 euro daha az olduğu ifade edildi.

TASARRUFLAR ARTTI
Ekonomi uzmanları, dükkânların kapalı olmasının yanı sıra salgının neden olduğu tedarik zincirindeki aksamalar ve yüksek enflasyonda tüketimin azalmasında önemli rol oynadı. Bununla birlikte, tüketimin azalması önemli ölçüde tasarruf miktarını artırdı. Salgının ilk iki yılında, özel tasarruflar önceki dönemdeki tasarruf miktarı ortalamasını yaklaşık 100 milyar euro aştı. Almanya’da özel hane halklarının tasarruf oranı 2020 ve 2021’de ortalama yüzde 11’den yüzde 15.5’e yükseldi.

 

 

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#Almanya#Pandemi#Alman Ekonomi Enstitüsü

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