Pandemide kokain kullanımı ikiye katlandı

KONUYLA ilgili olarak araştırma sonuçlarına yer veren ARD televizyonu Kontraste programı, başta Hamburg, Berlin, Frankfurt ve Nürnberg olmak üzere hemen hemen tüm Almanya genelinde arttığı belirlenen kokain tüketimine pandeminin etki yaptığı belirtildi. Diğer yandan uyuşturucu kaçakçılığının artış gösterdiğine dikkat çekilen araştırmada, narkotik suçlarla ilgili olarak emniyet güçlerinin yoğun tempoyla çalışma içerisinde olduğu belirtildi.

16 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Kullanıcıların kokain temini için internet ortamında etkin olduğunu vurgulayan güvenlik yetkilileri, bu alanda sıkı takip içinde olduklarını dile getirdi.

Alman gümrük muhafaza kurumlarının da son zamanlarda büyük miktarda kokain ele geçirdikleri, son olarak Hamburg limanında piyasa değeri 3.5 milyar euro olduğu belirtilen 16 tonluk rekor düzeyde kokain ele geçirildiği ifadelerine yer verildi. Diğer yandan sağlık uzmanları, pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan insanların, uyuşturucu kullanımına eğilim gösterdiğine dikkat çekti.