Palmer ikilemi!

YEŞİLLER Eş Başkanları Robert Habeck ve Annalena Baerbock, Boris Palmer’in sözlerinin artık Yeşiller’i bağlamadığını, sadece kendini bağladığını açıkladı ve partiden ihracını gündeme getirdi. Palmer’in bağlı olduğu Baden Württemberg Eyaleti Yeşiller teşkilatı ve Tübingen teşkilatı Palmer’i artık desteklememe kararı aldı. Baden Württemberg teşkilatı Boris Palmer’in partiden ayrılmasını istedi. Bu tartışmalara Yeşiller içinden bir grup karşı çıktı ve bir açıklama yayınladı. Federal Meclis eski Başkanı Antje Vollmer, Baden Württemberg Eyalet Meclis’i milletvekili Martin Hahn, Maselheim Belediye Başkanı Elmar Braun’un da imzalarını taşıyan açıklamada yönetim Boris Palmer’le diyaloğa geçmeye çağrıldı. Açıklamada Yeşiller’in ihtiraslı açık tartışma, özgürce konuşma ve azınlık görüşlerine saygı yeri olduğu vurgulandı ve Palmer’in dışlanması eleştirildi.