Palandöken gurbetçiler aracılığıyla da Avrupa’dan turist çekiyor

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HAVALİMANINA 20, kent merkezine 4 kilometre uzaktaki Palandöken Kayak Merkezi, ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunuyor. Kayak merkezi bölgesinde toplam 2 bin 750 yatak kapasiteli 9 otel bulunuyor. Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken’de, suni karlama sistemleri sayesinde yağış olmasa dahi hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle kayak yapılabiliyor. Geçen yılki kayak sezonunda ilk kez 2 milyon lift geçiş sınırını aşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ’nin sorumluluğundaki kayak merkezi, özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin de etkisiyle Avrupa’dan çok sayıda misafir ağırlıyor. Almanya’dan gurbetçilerin organize ettiği turlara katılan turistler, Palandöken’de kış tatilinin keyfini çıkarıyor.

