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HaberlerAvrupa HaberleriPaige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
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Avrupa
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

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Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
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UFC'nin kadın dövüşçülerinden biri olan Paige VanZant, kendisine yeni bir gelir kapısı buldu. Pandemi döneminde eşiyle çırılçıplak pozlarını paylaşan sporcu, cinsel içerikli sitede müstehcen fotoğraflarını satıyor.

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
Dövüşmeyi bıraktıktan sonra sosyal medyada verdiği pozlarla dış basında adından sıkça söz ettiren Paige VanZant, şimdilerde yeni bir sektöre adımını attı.
Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan 26 yaşındaki eski dövüşçü, markalarla yaptığı işbirlikli paylaşımlarının ardından şimdi de farklı bir mecrada paylaşımlar yapıyor.
Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
Sosyal medya kullanıcılarının aylık 4.99 dolar karşılığında üye oldukları sitede müstehcen pozlarını paylaşan Paige VanZant, kısa sürede onbinlerce kullanıcı tarafından takip edildi.
Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
Eski dövüşçü, bu sitedeki paylaşımlarının reklamını neredeyse 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram üzerinden cesur pozlar paylaşarak yapıyor.
Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
2012 yılında profesyonel dövüş kariyerini başlatan ABD'li isim, şimdilerde paylaştığı fotoğraflar ve canlı yayınlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı
Spor yaptığı görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen Paige VanZant, Instagram'da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

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