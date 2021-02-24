Paige VanZant, müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı

Dövüşmeyi bıraktıktan sonra sosyal medyada verdiği pozlarla dış basında adından sıkça söz ettiren Paige VanZant, şimdilerde yeni bir sektöre adımını attı. Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan 26 yaşındaki eski dövüşçü, markalarla yaptığı işbirlikli paylaşımlarının ardından şimdi de farklı bir mecrada paylaşımlar yapıyor. Sosyal medya kullanıcılarının aylık 4.99 dolar karşılığında üye oldukları sitede müstehcen pozlarını paylaşan Paige VanZant, kısa sürede onbinlerce kullanıcı tarafından takip edildi. Eski dövüşçü, bu sitedeki paylaşımlarının reklamını neredeyse 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram üzerinden cesur pozlar paylaşarak yapıyor. 2012 yılında profesyonel dövüş kariyerini başlatan ABD'li isim, şimdilerde paylaştığı fotoğraflar ve canlı yayınlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Spor yaptığı görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen Paige VanZant, Instagram'da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.





























