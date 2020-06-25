Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum

Amerikalı eski golfçü Paige Spiranac, golfte mükemmel bir kariyere sahip olamasa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor.



Instagram hesabında golf oynarkenki fotoğraflarını paylaşan Amerikalı golfçü, özellikle mini şort ve etekli pozlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor. 2017 yılında golfte kıyafet yönetmeliği değişmiş ve oyuncuların etek altında kullandığı şortları veya tozlukları görmelerine izin veren belirgin boyun çizgileri veya çok kısa etekler kullanılması yasaklanmıştı.



Bu konu hakkında konuşan güzel sporcu Paige Spiranac'ten olay bir itiraf geldi. İç çamaşırı giymeden golf oynamayı daha çok sevdiğini belirten Spiranac, "Normalde iç çamaşırı giymiyorum, şort giyiyorum ve üzerinde çok fazla katman var. Pantolon giydiğimde de iç çamaşırı kullanmıyorum" dedi. Golf Action direktörü Paz Echeverria ise kıyafet yönetmeliği ve Paige Spiranac'ın paylaşımlarıyla ilgili, "Çoğu oyuncu kavramı anlıyor, ancak Instagram hesabına kısa etekli fotoğraflarını yükleyen Paige Spiranac örneği var. Kadınların cinsel obje olarak görülmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.