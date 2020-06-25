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Avrupa
Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum

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Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
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Golf dünyasının en çekici isimleri arasında gösterilen Paige Spiranac, hayranlarının ağızlarını açık bırakacak cinsten bir itirafta bulundu. Güzel sporcu sahaya çıkarken iç çamaşırı giymediğini söyledi.

Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Amerikalı eski golfçü Paige Spiranac, golfte mükemmel bir kariyere sahip olamasa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum

Instagram hesabında golf oynarkenki fotoğraflarını paylaşan Amerikalı golfçü, özellikle mini şort ve etekli pozlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
2017 yılında golfte kıyafet yönetmeliği değişmiş ve oyuncuların etek altında kullandığı şortları veya tozlukları görmelerine izin veren belirgin boyun çizgileri veya çok kısa etekler kullanılması yasaklanmıştı.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum

Bu konu hakkında konuşan güzel sporcu Paige Spiranac'ten olay bir itiraf geldi.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
İç çamaşırı giymeden golf oynamayı daha çok sevdiğini belirten Spiranac, "Normalde iç çamaşırı giymiyorum, şort giyiyorum ve üzerinde çok fazla katman var.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Pantolon giydiğimde de iç çamaşırı kullanmıyorum" dedi.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Golf Action direktörü Paz Echeverria ise kıyafet yönetmeliği ve Paige Spiranac'ın paylaşımlarıyla ilgili, "Çoğu oyuncu kavramı anlıyor, ancak Instagram hesabına kısa etekli fotoğraflarını yükleyen Paige Spiranac örneği var.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Kadınların cinsel obje olarak görülmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Paige Spiranac: Sahada iç çamaşırı giymiyorum

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