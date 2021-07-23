Özür diledi, görevden uzaklaştırıldı

SOSYAL medyada yer alan görüntülerde Susanna Ohlen’in, kamera karşısına geçmeden önce yüzüne çamur sürdüğü görüldü. Ohlen, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak izleyicilerden özür diledi.

Yaptığının gazetecilikle bağdaşmadığını söyleyen Ohlen, “Sel felaketi bölgesinde ‘Günaydın Almanya’ programına bağlanmadan önce çok büyük bir hata yaptım. Birkaç gün önce özel olarak bölgedeki insanlara yardım ettiğim halde, ertesi gün temiz bir yerde kamera önünde durduğum için diğer tüm yardım yapanlar nezdinde bu yaptığımdan dolayı utandım. Ve hiç düşünmeden üstüme başıma çamur sürdüm. Bir gazeteci olarak böyle bir şey yapmamalıydım. İnsan olarak mağdurların acısını kalbimde hissettim. Herkesten özür diliyorum” dedi. RTL televizyonunda sabah programı sunan Susanna Ohlen, geçici olarak görevden uzaklaştırılırken, ne zaman göreve döneceği ise açıklanmadı.