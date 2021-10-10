Özoğuz’un yoluna taş koymaya başladılar

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HAFTALIK ‘Welt am Sonntag’ gazetesi ‘Tutku (hırs)-uçurum’ başlıklı haberinde, 2009 yılında Gazze Şeridi’nde yaşanan olayları protesto etmek için Hamburg’da düzenlenen gösteriye Aydan Özoğuz’un da katıldığını yazdı. Gösteride Hizbullah flamalarının taşındığı, İsrail karşıtı sloganlar atıldığı ve bazı göstericilerin ‘Hitler selamı’ verdiği yer alan haberde, “Bu gösteride 12 yıl sonra Federal Meclis Başkanı olma olasılığı bulunan bir kadın da vardı. SPD’den Aydan Özoğuz. Özoğuz gösteriye katıldığını Welt am Sonntag’a teyit etti” denildi. Haberde Özoğuz’un, “Politikacı olarak neler olup gittiğini yerinde görmek için o zamanki eşimle görev bölümü yaptık. O Yahudi Cemaati’nin düzenlediği anma etkinliğine ben de Şura’nın gösterisini izledim” açıklamasına yer verildi. Aynı haberde gösteriyi düzenleyen Şura’nın o dönemde faaliyetleri Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından izlenen Hamburg İslam Cemaatleri’nde etkin bir rol oynadığının altı da çizildi.

ADAY GÖSTERİLMESİ YÜKSEK

Gazetenin haberinde, Federal Meclis’te en büyük grubu oluşturan SPD’nin başkan adayı göstermekte ilk sırada olduğu hatırlatılırken, her ne kadar Aydan Özoğuz’un ‘şimdilik’ aday olmayacağını söylese de sosyal demokratların onu aday göstermeyi düşündüğüne de yer verildi. Aynı zamanda SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’un baştan veri Aydan Özoğuz’u desteklediği belirtilirken, aday gösterilmesi olasılığının yüksek olduğuna da dikkat çekildi. Aynı haberde 2009 yılından beri Federal Meclis milletvekili

olan ve 2013-2017 yılları arasında federal hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Aydan Özoğuz’un ağabeyleri Yavuz ve Gürhan Özoğuz’un, 1979’daki İran Devrimi’nden beri Şiiliğin propagandasını yaptıkları da yer aldı. Özoğuz kardeşlerin ‘Muslim-Markt’ (Müslüman-Bazar) isimli bir internet sitesinde Yahudi katliamı Holokost’u inkâr edenlerle söyleşilerin yer aldığı belirtilirken, dolaylı bir biçimde de olsa Aydan Özoğuz’a da çamur atıldı. Ancak Aydan Özoğuz’un kardeşleriyle ender de olsa görüştüğünü, fakat görüşlerini paylaşmadığını söylediği de aynı haberde yer aldı.