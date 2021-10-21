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HABERLERAvrupa Haberleri

Özoğuz, Meclis Başkanvekilliğine aday gösterildi

#Bärbel Bas#Aydan Özoğuz#AVRUPADAN HABERLER
Özoğuz, Meclis Başkanvekilliğine aday gösterildi

Almanya’da 26 Eylül seçimlerinden birinci parti olarak çıkan SPD, Federal Meclis Başkanlığı için partinin sağlık politikaları sözcüsü Bärbel Bas’ı, Federal Meclis Başkanvekilliği için de eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’u aday gösterdi.

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PARTİ Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, adaylarla ilgili önerisinin meclis grubu yönetim kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini, karşı aday bulunmadığını bildirdi. Meclis Başkanı ve Meclis Başkanvekili’ni Federal Meclis’teki en güçlü parti grubunun belirlemesi geleneğine işaret eden Mützenich, adaylarla ilgili diğer partilerin meclis gruplarını da bilgilendirdiklerini belirtti. Seçimler sonrası yeni Federal Meclis, 26 Ekim’de kurucu oturum için toplanacak.

Özoğuz, Meclis Başkanvekilliğine aday gösterildi

Bärbel Bas

İLK TÜRKİYE KÖKENLİ BAŞKANVEKİLİ OLACAK
Hamburg doğumlu SPD’li politikacı Aydan Özoğuz, göreve seçilmesi durumunda Almanya’nın ilk Türkiye kökenli Meclis Başkanvekili olacak. 2009 yılından beri SPD milletvekili olarak Meclis’te yer alan Özoğuz, 2011-2017 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcıları arasında görev yapmış, 2013-2018 yılları arasında ise Alman hükümetinin Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye dahil olmuştu. SPD’nin son seçim galibiyetinin ardından Özoğuz’un adı, olası Federal Meclis Başkanı adayları arasında geçiyordu. SPD’nin Meclis Başkanlığı’na aday gösterdiği Bärbel Bas da 2009 yılından beri milletvekili. 2019’dan bu yana SPD Meclis Grubu Başkanvekilliği görevini yürüten Bas, göreve seçilmesi durumunda Federal Meclis’in üçüncü kadın başkanı olacak.

CUMHURBAŞKANI STEINMEIER’E DESTEK
SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, aday gösterilen iki ismin dışında yine SPD’li olan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in önümüzdeki yıl göreve yeniden seçilmesini istediklerini de söyledi. Mützenich, devletin zirvesindeki üç makamın da SPD tarafından doldurulmasının sorun oluşturup oluşturmayacağı yönündeki bir soruya, Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi tartışma konusu haline getirilmemesi gerektiği yanıtını verdi. Mützenich, Steinmeier’in Alman toplumunda büyük saygınlığı bulunan bir isim olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek yıl Şubat ayında yapılacak. SPD’nin önerdiği Steinmeier, ilk seçimlerde Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından da desteklenmişti.

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#Bärbel Bas#Aydan Özoğuz#AVRUPADAN HABERLER

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