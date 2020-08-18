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Avrupa
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Sözünü tuttu, kızına Mesut Özil’in adını verdi!

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Sözünü tuttu, kızına Mesut Özil’in adını verdi!
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in bir taraftarı, aylar önce Mesut Özil ile Twitter'daki diyaloğu nedeniyle yeni doğan kızına yıldız futbolcunun ismini verdi.

Bir Arsenal taraftarı, yaklaşık 5 ay önce Twitter’da verdiği sözünü tuttu. Alman futbolcu Mesut Özil’in kendisine cevap vermesi halinde yeni doğacak çocuğuna yıldız futbolcunun ismini vereceğini söyledi.

Bu tweet’e yanıt veren 31 yaşındaki futbolcu, “Anlaştık dostum. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Şimdi sıra sende. Temmuz ayında çocuğunun doğum belgesini görmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Aradan geçen 5 ayın ardından sağlıklı bir kızı olan Arsenal taraftarı, çocuğunun adını Mara Ozil Robinson koydu.

Doğum belgesini Twitter’dan yayınlayan Arsenal taraftarı “Anlaşma tamam” derken, paylaşımı gören Özil ise,” Vay canına. Bunu yaptığına inanamıyorum. Seni ve küçük aileni tebrik ediyorum” dedi.

Sözünü tuttu, kızına Mesut Özil’in adını verdi

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