‘Özgürlük önemli bir değer, ama yaşam da...’

ALMANYA’da koronovirüs önlemlerinin Paskalya tatilinden sonra adım adım ve çok dikkatli şekilde yumuşatılması bekleniyor. İki büyük eyalet Kuzey Ren Vestfalya ve Bavyera Eyalet Başbakanları önlemlerin çok temkinli biçimde adım adım gevşetilmesinden yana olduklarını söyledi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Bizim çok dikkatli ve tam bir sorumlulukla normale dönmemiz için bir hareket planına ihtiyacımız var” dedi ve önlemlerin tamamen kalkmasının söz konusu olmayacağını belirtti. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise “Bu bizim bildiğimiz normal hayata bir dönüş olmayacak” dedi. Söder önlemler adım adım kalkarken, virüse karşı korunma önlemlerinin de artırılacağını vurguladı ve “Sonunda elbette bir biçimde maske mecburiyeti kaçınılmaz olacak” diye konuştu. Söder, alışverişte maske taşıma mecburiyetinin yüksek ihtimal olacağını ve sosyal mesafe kuralının kesinlikle devam edeceğini kaydetti. Armin Laschet ise önlemler azaltılırken, sağlık idareleri tarafından enfeksiyon takibinin sağlanmasının önemini vurguladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn da “Durum ciddiyetini koruyor. Hiçbir şey bir anda eskisi gibi olmayacak” diye uyardı.

14 NİSAN’DA GÖRÜŞECEKLER

Laschet 14 Nisan tarihinde eyalet başbakanları, başbakan ve federal hükümet arasında yapılacak toplantıda Paskalya sonrası nasıl devam edileceğini değerlendireceklerini söyledi. Laschet okulların ve iş yerlerinin ne zaman açılacağı konusunda kesin bir tarih vermedi, ama “Bu sezon maçların seyircili oynanacağına ihtimal vermiyorum” diye kesin konuştu. Alman Futbol Federasyonu 30 Nisan’da maçlara başlamak istiyor. Laschet bu konuyu gelecek haftaki oturumda görüşeceklerini kaydetti. Söder, okulların uzun süre kapalı kalacağını belirtti ve “Aşı bulunmadığı sürece, bir ihtimal bu yıl kapalı olacak, bu sorunla yaşamak zorundayız. İyi ve akıllıca yaşamasını bileceğiz. Eğer şimdi çok erken veya yanlış hareket edersek, kontrolü artık mümkün olmayan yeni bir dalgayla karşı karşıya kalırız” uyarısında bulundu.

GEVŞEMEYELİM

Önlemlerin yumuşayıp yumuşamaması Paskalya tatilinde virüsün yayılma hızına bağlı olacak. O nedenle Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Laschet, “Gevşemeyelim. Ne kadar acı olursa olsun, sosyal hayata dönebilmemiz için Paskalya gibi kutsal bir Hristiyan Bayramı’nda önlemlere uymaya devam edelim” çağrısında bulundu. Bavyera Başbakanı Söder ise şöyle konuştu: “Önlemlerle bulaşma sayısını azalttık. Ama ölü sayısını da mutlaka azaltmamız lazım. Hedefimiz bu. Özgürlük inanılmaz büyük bir değer, ama yaşam da. Şimdi önemli olan sabır. Sabır hayat kurtarıyor, sabırsızlık hayatı tehlikeye atıyor.”

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet yeni koronavirüs vakalarını düşürdüklerini, ikiye katlama süresinde eyalet olarak 11.5 güne ulaştıklarını söyledi.

Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann eyalette okulları tatil etmeden önce yeni vaka sayısının 2.6 günde ikiye katladığını, şimdi 10.5 günde ikiye katlandığını belirtti. Kretschmann, özellikle en riskli yerler olan huzurevlerinde dışarı çıkmaya çok sıkı önlemler getirdiklerini, geçerli bir sebep olmadan kimsenin dışarı çıkamayacağını kaydetti.