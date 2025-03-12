Özgürlüğümüz bizi birbirimize bağlıyor

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Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından ‘İsraf günahtır’ temasıyla organize edilen ‘Ulusal İftar’ programına, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Katılım ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Jurgen Nobel, Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakan Yardımcısı Arslan Abdrayimov, CMO Başkanı Muhsin Köktaş ile farklı ülkelerin büyükelçilerinin yanı sıra farklı etnik kökenlerden sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Hollanda’daki farklı inanç gruplarının önde gelen temsilcileri katıldı.

DAHA FAZLA KONUŞMALIYIZ

İftarda konuşma yapan Devlet Bakanı Nobel, farklı dini toplulukların bir araya geldiği iftarın ortak noktalarda buluşmak için ‘harika’ bir fırsat olduğunu söyledi. Nobel, Hollanda’da herkesin tamamen kendisi olabilmesi gerektiğini belirterek, “Hangi toplumda olursa olsun, herkesin özgür olmasını istiyorsak, o zaman bu konuda hep birlikte bunun arkasında durmamız gerekiyor. Özgürlüğümüz bizi birbirine bağlıyor. Hep birlikte bunun arkasında durmaya devam etmeliyiz” dedi. Ülkede özgürlüklerinin kısıtlandığını hisseden toplulukların hükümetin desteğini hak ettiğini söyleyen Nobel, şunları kaydetti: “Hükümetin ve bu ülkenin büyük sessiz çoğunluğunun onların tarafında olduğunu hissetmeleri gerekiyor. Gelenek, kültür, din ezilmek için asla bir bahane olmamalı. Bu yüzden daha fazla konuşmaya başlamamız gerektiğini ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelin hep birlikte bunun için mücadeleye devam edelim.”

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Köktaş da ‘Ulusal İftar’ın daha iyi bir anlayış ve iş birliğine katkı sağlamasını dileyerek, “Farklı geçmişlerimize rağmen bugün fiziksel olarak bir araya gelmek ne büyük bir ayrıcalık. Bu durum, özellikle toplumumuzda israfın ve gerginliğin yaygın olduğu bir zamanda, bağlantının değerini vurguluyor” ifadesini kullandı.

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Abdrayimov da farklı uluslar, kültürler ve dini topluluklar arasında uyumlu bir şekilde bir arada yaşamaya inandıklarını söyleyerek, “Kazakistan, Doğu ile Batı, dinler, kültürler, medeniyetler arasında diyaloğu teşvik etmeye ve küresel barış ve uyumu güçlendirmeye önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor” diye konuştu. Kazakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) bir kurumu olan İslam Gıda Güvenliği Örgütü’ne (IOFS) ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden Abdrayimov, şöyle devam etti: “IOFS, tarımı geliştirerek, gıda stoklarını yöneterek ve tarımsal üretim ve ticarette iş birliğini teşvik ederek, üye devletler arasında gıda güvenliğinin artırılmasına aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Bu örgüt, İslam dünyasında gıda güvenliği zorluklarının ele alınmasında ve sürdürülebilir gıda tedarikinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.”

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Hollanda Gıda Bankaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Henk Staghouwer, yardıma ihtiyaç olanlara daha fazla yardım etmek istediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu giderek daha da zorlaşıyor. Çünkü hayat hızla pahalılaşıyor ve Hollanda’da giderek daha az yiyecek israf ediyoruz. Çünkü daha az gıda israf etmek hem iyi hem de gereklidir. Ancak toplumumuzda hâlâ bu kadar çok insanın aç olması kabul edilemez bir durum. Birlikte yaşamak paylaşılan bir sorumluluktur. O halde yardım gerektiğinde birbirimize yardım edelim.”